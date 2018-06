Liceali filmano (e postano) i prof: via tutto per paura degli scrutini

di Vittorino Bernardi

BASSANO DEL GRAPPA - È stato un fine anno scolasticoo per una classe del liceo Gian Battistadi viale XI Febbraio che tra giovedì e venerdì ha subito una lavata di capo dal corpo docente per una bravata compiuta nei giorni precedenti. Alcuni studenti avevanocon gli smartphone degli insegnati a lezione in classe, per caricare le immagini su Instagram e Snapchat, due dei social più usati dagli adolescenti. Le riprese sarebbero state ai limiti della, in particolare nei confronti di un insegnante.Venuti a conoscenza del fatto gli insegnanti ripresi si sono arrabbiati. A ragione perché in aprile il preside Gianni Zen aveva firmato una circolare perl’abuso di whatsapp da parte di studenti e genitori e con invito agli insegnanti diin disinvoltura con i social. La classe incriminata negli ultimi giorni di scuola è stata messa davanti alle proprie responsabilità. Preso atto di rischiare provvedimenti anche penali gli autorii filmati dai social: forse spinti dalla paura degli scrutini in corso in questi giorni.