Trovato con 48 ovuli di eroina e coca nello stomaco: libico in manette

di Vittorino Bernardi

VICENZA - In un servizio di controllo presso la stazione ferroviaria la guardia di finanza berica ha tratto in arresto il libico V.T. di 26 anni trovato in possesso di oltre mezzo chilo di sostanza stupefacente del tipo eroina e cocaina. Alla stazione i militari hanno fermato per accertamenti sull’identità uno straniero, appena arrivato con un treno da Milano. Con il comportamento nervoso del soggetto e le sue risposte vaghe sulla sua presenza a Vicenza i finanzieri hanno proceduto al’identificazione ed è emerso che V.T. nel 2016 era stato arrestato perché trovato con 65 ovuli di sostanza stupefacente nello stomaco. Sospettando un ripetersi del fatto il 26enne è stato accompagnato al San Bortolo. La radiografia e la tac hanno rilevato una notevole quantità diovuli nell’apparato digerente. La procedura di espulsione degli ovuli si è prolungata per 4 giorni, nel corso dei quali il libico, in stato di arresto, è stato costantemente piantonato dai finanzieri in ospedale e assistito dai sanitari, fino all’espulsione dell’ultimo ovulo. In totale il 26enne è risultato avere ingerito 48 ovuli contenenti oltre 530 grammi di sostanza stupefacente: 38 ovuli per oltre 420 grammi di eroina e 10 ovuli per circa 110 grammi di cocaina. La droga, valore complessivo di oltre 50 mila euro al dettaglio, probabilmente era destinata al mercato berico. Con le dimissioni dall’ospedale l’arrestato, presente sul territorio nazionale almeno dal 2012 e munito di permesso di soggiorno rilasciato per protezione sussidiaria, nonché privo di qualsiasi fonte di reddito dichiarato, è stato tradotto in carcere a Vicenza.