Lezione di religione alle elementari «I bambini sono divisi in razze»: caos

VICENZA - Da qualche giorno è polemica tra i genitori di una classe dellaperché nel corso di una lezione di religione agli scolari l’insegnante, con matite colorate: «I bambini nel mondo. Europa: razza bianca. Africa: razza nera. Asia: razza gialla». Come riporta il Giornale di Vicenza tale frase ha scosso molti genitori che hanno dato vita a un, con tanto di foto di una pagina di quaderno con la discussa frase.«Il concetto di razza è superato e scientificamente non valido» e «Durante l’ora di religione bisognerebbe insegnare che i bambini sono tutti uguali» gli interventi più gettonati. Nella scuola Da Portoè di origine straniera.dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo 5 (di cui la Da Porto fa parte) pur d’accordo che non si possa usare il termine “razza” difende l’insegnante, ritiene che possa averlo usato come semplificazione per gli alunni e non crede in risvolti ideologici.