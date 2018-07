Spara all'immigrato dal terrazzo, «Un errore, miravo al piccione»

di Maria Elena Mancuso

CASSOLA (VICENZA) - Si chiama Lenine Delgado l’operaio originario di Capo Verde ferito alla schiena con un fucile ad aria compressa mentre, giovedì scorso, lavorava su una pedana mobile per installare le luminarie sulla piazza del paese. A esplodere il colpo dalla terrazza di una palazzina affacciata proprio su Piazza Aldo Moro, Cristian Damian Zangari, quarant’anni, disoccupato, cittadino di origini argentine che, da quanto dichiarato ai Carabinieri, avrebbe colpito l’operaio per errore, nel tentativo di sparare a un piccione. Trasportato all’ospedale San Bassiano, l’operaio trentatreenne, residente a Isola Vicentina e impiegato presso un’azienda di impianti elettrici di Vicenza, è stato medicato e dimesso l’indomani, senza gravi conseguenze. Zangari, che risiede nella stessa palazzina da cui sono partiti i colpi, è stato denunciato con l’accusa di lesioni personali aggravate ed esplosioni pericolose. «Per quanto mi riguarda» - ha dichiarato Delgado appena uscito dall’ospedale - «ritorno alla mia vita senza alcun timore, perché so di essere semplicemente una persona per bene che lavora».