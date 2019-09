I campioni della palla a spicchi al trofeo “Andrea Palladio”

di Roberto Cervellin

VICENZA - Leapprodano in città. Per due giorni Vicenza sarà laIlospiterà la terza edizione del trofeo “, quadrangolare che vedrà in campoe la formazione austriaca deiSi tratta di compagini che hanno un palmares di tutto rispetto. La Virtus, per esempio, ha in bacheca, Treviso vanta tra l'altromentre Trieste ha giocatori di altissimo livello. I Kapfenberg Bulls, infine, sono statiL'evento è organizzato da Pallacanestro Araceli Vicenza in collaborazione con Comune e Federazione italiana pallacanestro.andrà in scena la sfida tra Pallacanestro Trieste 2004 e Virtus Roma, seguita, alle, da quella tra Treviso e Kapfenberg Bulls.spazio alle finali per il terzo e quarto posto,, e per i primi due posti,Il biglietto, valido per una giornata di gare, avrà il costo di(10 euro per gli under 12), ma ci sarà la possibilità di acquistare un mini abbonamento per tutte le partite del torneo al prezzo di(15 euro per gli under 12).. Info su gruppi e prenotazioni: luigipozza@gmail.com e vgasta@tin.it.