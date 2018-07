di Roberto Lazzarato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALBRENTA. Migliaia di persone assistono ogni anno lungo le rive del Brenta al, la singolare manifestazione ideata in ricordo del, che seminò morte e distruzione a Valstagna e in Valbrenta e inserita nel «».La 32^ edizione si svolgerà, ma l’che determinerà la griglia di partenza delle zattere e la presentazione degli equipaggi, nel tourbillon di colore delle contrade in costume, è in programma. Nuovo e ringiovanito il comitato organizzatore e grande entusiasmo nelle borgate imbandierate nelle quali cresce la febbre della sfida per la conquista dell’ambito trofeo.Nell’anteprima saranno presentati gli equipaggi e le damigelle delle nove contrade:. Tra sfottò ed incitamenti si svolgeranno le gare delcon una 'carga' di legna, per l’assegnazione della posizione della bandiera, che gli zattieri dovranno strappare dal filo, steso attraversa il fiume, in centro al paese, nella prova intermedia e quindi del, per determinare ladelle zattere, spesso decisiva per l'esito finale. Il taglio dei tronchi ed il trasporto delle 'carghe' di legname con la slitta e poi con le zattere, fanno parte delladi una tra le maggiori attività di un tempo a Valstagna ed in Valbrenta, quando il legname veniva tagliato sui boschi dell’Altopiano di Asiago e poi trascinato con le slitte a valle, lungo la famosa, per essere poisul Brenta fino ai porti della pianura veneta e alla Serenissima Repubblica. Sabata 14, in serata, nella storica piazza San Marco, intrattenimento musicale e le ultime schermaglie durante la cena delle contrade.