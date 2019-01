di Roberto Cervellin

VICENZA - Ledella spesa sono pesanti? Nessun problema. Le portano al parcheggio conelettriche.In una città come Vicenza dove- almeno fino al 17 gennaio in centro storico e nei quartieri vicini è vietata la circolazione ai veicoli vecchi, compresi gli- scatta l'esperimento per loInteressatiche hanno aderito a un esperimento finanziato attraverso unche permette disenza l'onere di portarsi“La spesa che non pesa”, questo il nome dell'iniziativa, sarà propostaIl servizio verrà offerto gratuitamente a chi utilizzerà il, in zona stadio, collegato a piazza Matteotti con bus in partenza ogni 10 minuti. Basterà pagare idi parcometro e mezzo pubblico.I punti vendita convenzionati sono Kasanova+ e Benetton in corso Palladio, Outlet del Kasalingo in contra' Santa Barbara, Fap e Bambù by Il pagliaio in corso Fogazzaro e Tigotà in corso Palladio e piazza Castello. La consegna avverràcon i mezzi elettrici del centro logistico “Veloce”, responsabile della distribuzione delle merci in centro.