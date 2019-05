Lavori a raffica sulle autostrade vicentine da venerdì 24 a lunedì 27 maggio

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Disagi in vista per gli utenti delle autostrade A4 e A31 Valdastico in territorio vicentino. La società Autostrada Brescia-Padova ha comunicato che per lavori di manutenzione ordinaria di pavimentazione sull’autostrada Valdastico tra i caselli di Thiene-Schio e Piovene Rocchette (dal km. 84,400 al km. 88,500) si viaggerà su una sola corsia per ogni senso di marcia dalle ore 10 di lunedì 27 maggio alle 24 di venerdì 31 maggio. Lungo l’A4 sulla carreggiata Ovest (in direzione Milano), sempre per interventi di pavimentazione, tra i caselli di Montecchio Maggiore e Montebello (dal km. 318,500 al km. 316,400) si viaggerà su due corsie a larghezza ridotta dalle 20 di domani venerdì 24 maggio alle 24 circa di domenica 26 maggio. Così in direzione Est (in direzione Venezia) tra i caselli di Soave e Montebello (dal km. 307,400 al km. 309,400) si viaggerà su due corsie di marcia a larghezza ridotta dalle 20 di domani venerdì 24 maggio alle 6 circa di lunedì 27 maggio. In caso di maltempo i lavori potrebbero slittare di alcuni giorni. Per info sulla viabilità è attivo 24 ore su 24 il numero verde 800.012812.