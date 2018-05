La storia della lavorazione della carta lungo il Brenta dal Trentino a Venezia

di Roberto Lazzarato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALBRENTA. La storia della lavorazione della carta lungo il fiume Brenta dal Trentino a Venezia. Sabato 5, alle 18, presso la sede della, a Solagna, sarà presentato «», un racconto tra Venezia e il Trentino lungo la valle del Brenta, in collaborazione con la Regione Veneto e la Fondazione Università Ca’ Foscari.Si tratta di uncreato dall’artistadi Ubik, per il progetto «M», sviluppato nel contesto del bando della Regione del Veneto V.A.L.O.R.E. curato dalla ricercatrice Elena Nena Agosti ed il prof. Fabrizio Panozzo.Grazie a dei sensori, il dispositivo rende interattiva la superfice della carta, così sfiorando le località evidenziate sulla mappa si attiva una voce narrante che racconta la, da Castel Tesino a Venezia, passando per la Valbrenta, dove ha sede la Arbos-Italian eco design, che festeggia i 30 anni di attività. Seguendo il percorso del fiume, una virtuale linea storica ci conduce dalle stampe dei Remondini agli originali prodotti in carta e cuoio riciclato che caratterizzano la produzione della ditta di Solagna.Sarà anche l’occasione per assistere alla proiezione open-air, sulla ciminiera della vecchia fornace, del video «».La prima cartiera sorse in Valbrenta nel 1630, presso il ponte di Oliero, ad opera deie all'inizio del '700 se ne aggiunse un'altra, a Roncobello, a nord di Valstagna. La grande, verso la fine del '700, favorì il decollo dell'attività tipografica e calcografica, oltre alla produzione di carte speciali e da gioco, portando l'intero comparto ad. Le cartiere venete rimasero in auge fino al 1848, nonostante le turbolenze politiche e belliche del periodo e la Cappello passò ai Parolini di Bassano. Ad Oliero, da qualche anno, è stato inaugurato il Museo delle cartiere.