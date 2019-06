A due anni dal colpo da 15 mila euro ladro identificato grazie al Dna

di Vittorino Bernardi

ROANA - A distanza di 2 anni pensava (forse) di averla fatta franca con il furto di sei biciclette e altro materiale per un bottino di 15 mila euro messo a segno a fine di giugno 2017 nel negozio Palano Servizi di Canove, ma nelle ultime ore è stato arrestato il pluripregiudicato romeno di 34 anni Cornel Dumitrascu. L’uomo si è tradito lasciando tracce del proprio Dna sul luogo del furto. I carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di Thiene hanno identificato il ladro in Cornel Dumitrascu grazie alla collaborazione con il Ris di Parma che ha permesso la sua identificazione con rilievi del Dna.Dalle immagini delle telecamere di sorveglianza del negozio depredato il romeno era entrato in azione di notte, con complici. Forzata la porta d’ingresso i ladri avevano razziato sei biciclette, un computer, una motosega, una giacca sportiva, un pc, un completo da ciclista e una ricarica per bici elettrica: bottino 15 mila euro. I rilievi effettuati sul posto dai carabinieri hanno consentito di recuperare tracce di sangue lasciate dall'autore del reato, identificato nel 34enne: colpevole pure di un furto consumato a ottobre 2017 all'ufficio postale di Tresché Conca di Roana.