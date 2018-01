Ladro di bici aggredisce gli agenti e sfonda finestrino: fermato con lo spray

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Un ladro di biciclette intercettato da una volante del 113 hache sono ricorsi all’uso delloper procedere all’identificazione e alla denuncia. Il fatto è accaduto lunedì mattina, rubata in via Giolitti una bicicletta a un professore della scuola primaria Giovanni XXIII il ladro, notato nel furto, è stato intercettato su via Milano da una pattuglia del 113.Fermato dagli agenti il ladro nel tentativo di fuggire ha reagito con violenza: hae ha aggreditogli agenti che per bloccarlo hanno utilizzato lo spray urticante. Accompagnato in questura è stato identificato in un, residente a Longare e con ilnel Comune di Vicenza. È stato denunciato per resistenza, furto e danneggiamento aggravato alla volante della polizia. È stato inoltreper possesso di strumenti e grimaldelli atti allo scasso: aveva addosso un cavalletto di bicicletta piegato, così da essere utilizzato come leva.