Ladri e spacciatori caduti nella rete in una task force delle forze dell’ordine

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCHIO – Nell’ultima settimana i carabinieri delcon l’impiego di pattuglie appartenenti alla Compagnia di Intervento Operativo del 4. Battaglione Carabinieri “Veneto”, del Nucleo Ispettorato del Lavoro Carabinieri di Vicenza e con la polizia locale Alto Vicentino hanno dato vita a unasul territorio di Schio e Comuni limitrofi. Sulle strade sono stati controllati oltre 150 veicoli e identificate più di 80 persone: sono state contestate alcune violazioni amministrative. Nella centrale via Pasini è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti il pregiudicato 20enne K.E., magrebino che nascondeva addosso, un bilancino di precisione e materiale per confezionare la droga. In un posto di controllo tra Isola Vicentina e Malo è stato fermato e denunciato peril 18enne O.B. (conosciuto dalle forze dell’ordine) che si era impossessato di un computer portatile all’interno di un negozio di giocattoli di Malo: è stato recuperato e restituito al proprietario. A Piovene Rocchette è stato denunciato peril 60enne B.E., magrebino, che si era impossessato di un frigo e altro materiale elettronico in disuso dall’isola ecologica di via Caltrano. A Santorso in via Garziere è stato controllato e denunciato per detenzione diC.D., pregiudicato di 46 anni. Ancora a Santorso in via IV Novembre l’ucraino 23enne B.I. a bordo di una Volkswagen Golf è stato trovato in possesso di circa un grammo di marijuana, uno sminuzzatore e una replica di unacol tappo rosso. Il giovane è stato segnalato come assuntore di stupefacente e la patente ritirata. Due bar a Schio sono stati sanzionati per l’impiego di personale irregolare in