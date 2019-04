Assaltata la villa di Marcello Cestaro, imprenditore e patron Famila Basket

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCHIO - Da alcuni giorni i carabinieri della locale compagnia del capitano Jacopo Mattone con i colleghi nel nucleo investigativo di Vicenza hanno aperto un’indagine ad ampio raggio per identificare glidella grande distribuzione con il gruppo Unicomm e da 33 anni presidente della Pallacanestro femminile Famila Schio. I banditi la scorsa settimana, sapendo dell’assenza di Marcello Cestaro e della moglie, hanno preso d’assalto la sua villa in collina lungo in via Rive Magrè, immersa in un grande parco. Residenza dotata di telecamere e di sofisticati sistemi d’allarme, mandati in tilt dai banditi una volta tagliata la recinzione. Da come hanno agito sapevamo come muoversi per eludere gli allarmi e dove trovare le casseforti, aperte con il flessibile e svuotate del contenuto:. Imponente il bottino, in via di quantificazione da parte dei periti delle assicurazioni.