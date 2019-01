Ladra seriale denunciata per doppio furto a Schio e Vicenza

di Vittorino Bernardi

SCHIO - Una “manolesta” residente in città, I.D.S. di 28 anni, già nota alle forze dell’ordine, è stata denunciata dalla polizia locale Alto Vicentino e dalla polizia ferroviaria di Vicenza per: il 28 dicembre a Schio e il 29 a Vicenza. Alle 10.30 di venerdì 28 la giovane donna entrata nel negozio didi via Garibaldi è riuscita adin una borsa 5 indumenti femminili esposti per la vendita, di colore nero del valore complessivo di circa 100 euro, eludendo l’attenzione dei titolari, ma non della. Notate nel pomeriggio le immagini del furto i titolari hanno consegnato il filmato al comando di polizia di via Pasini. La ladra è statanelle immagini dagli agenti del comandante Giovanni Scarpellini nella 28enne I.D.S., nota alle forze dell'ordine. Sono così iniziate le ricerche della donna, riconosciuta e bloccata nei pressi della stazione ferroviaria di Vicenza alle 14.30 di sabato 29 dicembre da un ufficiale della polizia locale di Schio. I due sono stati raggiunti dalla titolare di un esercizio pubblico della stazione ferroviaria, accompagnata da due agenti della polizia ferroviaria, perché derubata di alcuni generi alimentari da parte di I.D.S., che messa alle strette ha, estraendoli da una borsa, sia i prodotti appena asportati che i vestiti rubati il giorno precedente a Schio. La donna è stata denunciata per furto e la refurtiva sequestrata in attesa dell'autorizzazione alla restituzione.