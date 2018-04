Elena Vallortigara salta 1.94 metri e vola agli Europei: «Ero in una bolla»

di Vittorino Bernardi

SCHIO - Nuovo eccellente risultato per l’: la scledensein forza al Gruppo Sportivo Carabinieri ieri 25 aprile ha strappato il pass per la partecipazione agli. A Siena, nel, la bionda atleta (campionessa italiana indoor 2017) ha saltato la(era necessaria l’altezza di 1,92), migliorandoil suo record personale che durava da 7 anni.Da allora ha vissuto anni di sacrifici, segnati da più infortuni e acciacchi che sembravanoa Elena Vallortigara, considerata da Juniores la stella nascente del salto in alto in rosa, anche per i. Da un paio di anni si allena a Siena, seguita dal. Serviva un exploit a Elena Vallortigara e ieri ha festeggiato due volte: prima ha superato l’asticella posta a 1,92, migliorando il proprio personale, e poco dopo ha saltato 1.94 al primo tentativo, per l’del salto in alto femminile italiano. L'atleta ha così commentato sul sito della Fidal la sua prestazione.«L’1,94 è stato. Sono sincera: quello che più mi stupisce è che non ho fatto nessuna fatica. Mi sembrava di essere in una bolla ed è stato tutto, anche se per questo esordio non avevo particolari aspettative. Nelle passate stagioni il mio più grande problema è stato quello di riuscire a gestire la gara, qui a Siena che è anche il posto dove mi alleno, mi sentivo tranquilla».