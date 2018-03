La Protezione civile entra nelle scuole primarie per lezioni di prevenzione

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MALO - La Protezione civile entra anche quest’anno nellei. Il 24 marzo sarà proposta l’iniziativa. Sabato i volontari della Protezione civile Malo faranno lezione alle classi seconde, terze, quarte e quinte per, ai quali verranno impartiteda adottare in caso di calamità o in genere di emergenza. Alle lezioni della durata di circa un’ora, diversificate per classi, verranno consegnate agli alunni delle schede informative da portare a casa.Alle, con l’ausilio di immagini proiettate, i tecnici parleranno di incendi domestici, con analisi dei rischi derivanti dall’uso di corrente elettrica, fuoco e sostanze pericolose. Al termine della lezione ai ragazzi verrà consegnato un promemoria con i simboli delle sostanze pericolose e i numeri telefonici d’emergenza.I terremoti saranno l’argomento per leche riceveranno nozioni su come e perchè si generano e quali danni provocano. Con un cartone animato verranno fornite nozioni sul corretto comportamento da tenere prima, durante e dopo la scossa. Ai ragazzi verrà consegnato un volantino con la cartina d’Italia che evidenzia la sismicità del territorio e la composizione di una borsa d’emergenza da tenere pronta in casa.l rischio idrogeologico sarà l’argomento per lecon analisi dei fenomeni meteo, dei corsi d’acqua e dei bacini idraulici. Saranno illustrati i pericoli derivanti dalle masse d’acqua con l’impatto ecologico nel territorio maladense. Un filmato spiegherà i comportamenti corretti da tenere in caso di calamità atmosferiche. A fine lezione verrà consegnato un volantino riepilogativo.Gli incendi saranno l’argomento per lecon analisi di come e perchè nasce un incendio, partendo dal processo chimico che origina il fuoco. Con dei video gli alunni vedranno prima cosa può bruciare nell’ambiente naturale e all’interno delle case, poi i comportamenti corretti da adottare per prevenire e combattere un incendio. A fine lezione verrà consegnato un volantino con indicati i comportamenti da tenere in caso di incendio.Oltre alle scuole primarie del capoluogo sono coinvolte nelle lezioni anche le scuole di Molina, San Tomio, Monte di Malo, Villaverla e Novoledo.