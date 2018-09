La pizza al "bacalà" alla festa dedicata al celebre piatto

di Roberto Cervellin

SANDRIGO - Prosciutto e funghi? Capricciosa? Macché.La celebresi guarnisce con il celebre. Succederà a, dovee è in programma la Festa del bacalà, giunta all'edizione numero 31.Una festa all'insegna delle novità, tra cui, appunto la pizza al bacalà, ma non solo. Accanto al tradizionale abbinamento con i vini vespaiolo, tai rosso e durello, sarà possibile gustare. Per non parlare del classico, preparato anche in versione. Nuova pure laallestita nell'area accanto a piazza santi Filippo e Giacomo.Preceduto dalla cena delorganizzata dai ristoratori della Confraternita, l'evento prenderà il via come detto sabato 21 con l'apertura degli stand, dove saranno serviticonditi con il bacalà, cioè bigoli, gnocchi, risotto e, da quest'anno, iQuasigli appassionati e i visitatori attesi, tra i quali unaTra le iniziative, poi, il banco d'assaggio di domenica 23 a, con più di 150 etichette italiane e straniere di vino. il 30 settembre, invece,priore della Confraternita, benedirà con un grande stoccafisso iche si impegneranno a promuovere il piatto nel mondo. Informazioni su www.festadelbaccala.com.