La piazza diventa “green”: all'ombra della basilica spuntano alberi e fiori

di Roberto Cervellin

VICENZA - Un'oasi? No,. All'ombra della basilica palladiana si è insediato uncon tanto di erba, piante e fiori.L'area a ridosso di piazza dei Signori appare trasformata. Al posto del cemento e delle bancarelle del mercato sono arrivatii. Proprio come in un giardino.L'allestimento, realizzato dal Comune in collaborazione con uno sponsor, si potrà vedere, in occasione della Festa degli alberi. Ma, dai commenti social sulla pagina Fb dell'amministrazione, sono molti coloro che vorrebbero piazza Biade sempre così green.L'iniziativa mira a sensibilizzare le persone sui benefici psicofisici legati al contatto con la natura. Per questo è stato promosso unper invitare bambini e famiglie a vivere il parco cittadino attraverso laboratori didattici, lezioni di psicomomotricità, merende e spettacoli di giocolieri. Ma nello spazio verde ci si può anche solo sedere per leggere un libro.