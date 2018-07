“La natura per l’acqua”, un concorso fotografico dedicato a Marini

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

THIENE - “La natura per l’acqua: se la salvaguardia dell’acqua trova le sue risposte in natura, l’uomo non può esimersi dal darle” è il tema del primoindetto dal Circolo fotografico Città di Thiene del presidente, in collaborazione col Movimento salvaguardia ambiente di Marano Vicentino. Patrocinato dai Comuni diil concorso collegato alla “Giornata mondiale dell’acqua” e dedicato a Enore Marini, uno dei fondatori del Movimento salvaguardia ambiente, è di ambito regionale. In formato digitale le foto a colori o in bianco e nero devono pervenire (massimo quattro per concorrente) allain via telematica sul sito www.cfthiene.com. Le migliori immagini verranno espostealla Mostra Artigianato di Marano Vicentino, con proclamazione dei vincitori. Le foto in concorso verranno poi impiegate in altre iniziative dedicate al tema dell’acqua (scuole, mostre e iniziative pubbliche di rilievo in tutto il Veneto). A tutti i partecipanti verrà rilasciato anche l’attesa di partecipazione ONU. Info www. cfthiene.com. La sede del circolo è in via Primo Maggio 25. Facebook Circolo fotografico "Città di Thiene".