La loggia del Capitaniato si veste di 3 colori: a turno brilla di bianco, viola e blu

di Roberto Cervellin

VICENZA - Difficile non notarla. In queste sere la, nel centro storico di Vicenza, brilla di 3 colori:. Ognuno di questi ha un significato. Il bianco vuole ricordare il mese di sensibilizzazione sul, mentre il viola rimanda alla Giornata mondiale deiTre eventi a cui si aggiunge il trentesimo anniversario della, che verrà celebrato ilMercoledì il monumento diche ospita la sala del consiglio comunale sarà dunque illuminato di blu.L'iniziativa è promossa dalin collaborazione con le associazioni ALCase Italia, Pulcino e il comitato provinciale dell'Unicef.invece, dal tramonto alle 23 - come annunciato dall'assessore Matteo Tosetto e da Massimo Bellettato, direttore di Pediatria del San Bortolo - la loggia vestirà a turno di bianco e viola