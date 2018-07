La “Lampada della Pace” a Monte Berico per il centenario della Grande guerra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - È aperto da tre giorni il tavolo tecnico di lavoro per definire nei dettagli il grande avvenimento del 27 ottobre, quello più atteso, conclusivo e sentito di tutte le celebrazioni per i 100 anni della Grande Guerra: l’arrivo solenne dellanella Basilica di Monte Berico. Sabato 27 ottobre i vicentini di città e provincia potranno vivere un momento di grande partecipazione, che coinvolgerà anche la Regione, con alte autorità civili, militari e religiose, dei sindaci dei Comuni vicentini, dei rappresentanti di più associazioni militari e non, studenti e alunni delle scuole, oltre della cittadinanza tutta. Il progetto della manifestazione, elaborato e proposto dal “Comitato Lampada della Pace”, ha ottenuto ile il convinto appoggio di tutte le istituzioni locali. Venerdì 20 luglio in un incontro tecnico in prefettura, presieduto dal prefetto Umberto Guidato, sono iniziati i preparativi condivisi da rappresentanti del Comitato proponente, del Comune di Vicenza, di questura, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale, vigili del fuoco, diocesi di Vicenza, Ufficio scolastico territoriale, Associazioni d’Arma (Assoarma), Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia (U.N.U.C.I.) e Fondazione 3 Novembre. Nelle prossime settimane verranno messi a fuoco i vari aspetti organizzativi della cerimonia che sin d’ora può considerarsi diimportanza dal punto di vista celebrativo e organizzativo, con tutto quello che ne consegue in termini di sicurezza e fluidi.