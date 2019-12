La generosità dei donatori di sangue: in tre superano le 100 donazioni

di Roberto Lazzarato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BASSANO. «Donate il sangue perché la vita di un uomo, spesso di un bambino, vale il sacrificio di una donazione», ha ricordato il presidente del Rds Monte Grappaalla ‘’ dei 54 gruppi del mandamento, svoltasi a San Giacomo di Romano d’Ezzelino.Un’occasione per ringraziare le migliaia di persone coinvolte nell’associazione, in continua crescita, «fondata sul volontariato, sul dono generoso e sulla solidarietà» e presentare il positivo bilancio dell’attività svolta «per quanto riguarda la raccolta di sangue e plasma sul nostro territorio, perché abbiamo raggiunto al 28 novembre quota 7.819 e quindi. In aumento del 4% il numero dei donatori idonei che sono 6.211, (il 27,5% sono donne); con i soci onorari, volontari e sostenitori siamo oltre 9.000.»Gli aspiranti donatori sono in totale 748 con un, di questi sono risultati idonei 637 di cui 348 (54,6%) hanno fatto la prima donazione.La Festa di Ringraziamento è stata aperta dall’assemblea dei presidenti dei gruppi Rds, seguita dall’alzabandiera, sfilata con la fanfara della sezione Ana 'Monte Grappa', con i rappresentanti dei gruppi RDS, alpini, Admo e Aido, amministratori, labari, vessilli e gagliardetti, deposizione di una corona al monumento ai caduti e la cerimonia religiosa nella chiesa di San Giacomo celebrata da don Moreno Nalesso, animata dal coro parrocchiale.Positivo anche iled il «coinvolgimento dicon il nostro messaggio di amore e solidarietà per arruolare nuovi giovani donatori e far conoscere l’importanza del concetto del donare.»«Dobbiamo essere sempre attenti nel vedere chi ha bisogno di aiuto - ha concluso il presidente Zen - trovando».Un particolare riconoscimento, con pergamena e distintivo, è stato attribuito ai donatori che hanno raggiunto le: padre Claudio Pietro Gnesotto (Angarano), Diego Trivellin e Antonio Brian (Mussolente), Roberto Agostini e Giovanni Zurna (Pozzoleone), Fulvio Benacchio (S.Nazario), Danilo Zanon (S.Vito), Lucia Marcon (S.Zenone), Eliseo Fiorentin e Valeriano Muraglia (Dueville).Hanno raggiunto il prestigioso traguardo delle: Giampietro Mastel (Casoni), Giorgio Ferronato (XXV Aprile) e Sergio Bonin (Rossano Veneto).