Nave Diciotti, quattro migranti arriveranno a Vicenza

di Vittorino Bernardi

VICENZA - Dei 100 migranti eritrei (92 uomini e 8 donne, tra cui 4 coppie) dellaarrivati ieri l’altro a Rocca di Papa,saranno ospitati dalla. La Caritas Italiana, organismo pastorale della Conferenza Episcopale Italiana, che gestisce la questione ha registrato la disponibilità di oltre venti diocesi in tutta Italia da nord a sud, che nei prossimi giorni accoglieranno ciascuna un piccolo numero di migranti. L’operazione accoglienza sarà coperta integralmente daimessi a disposizione dalla Conferenza Episcopale Italiana. La diocesi di Vicenza con ilha dato la disponibilità a ospitare quattro persone. La parrocchia di Malo dell’arciprete, 67 anni da 12 nella comunità maladense, ha dato la disponibilità ad ospitare quattro migranti sbarcati dalla Diciotti. «Per noiospitare in parrocchia - spiega don Tassoni - richiedenti asilo. Per un paio di anni abbiamo gestito, seguiti con coscienza nell’integrazione da una ventina di volontari del nostro gruppo pastorale. Quattro non sono più con noi: bene integrati in Italiae la loro vita». Ora sono in arrivo quattro eritrei. «Abbiamo dato la nostra disponibilità, potrebbero arrivarne due, oppure zero: aspettiamo. Siamo pronti ad accogliere nuovi migrati che saranno seguiti in un cammino d’integrazione da persone preparate, anche sull’esperienza maturata con le cinque persone del Mali».