La baby gang “panchine gialle” mette in fuga i clienti di un bar

di Vittorino Bernardi

SCHIO - La baby gang” composta da una trentina di giovani in età da 16 a 25 anni, in, che da circa un anno staziona in piazza Falcone Borsellino ha colpito ancora sabato sera con un’azione di forte disturbo nei confronti deie dei gestori del bar Tazza d’Oro, insultati a ripetizione, con intervento della polizia locale prima e dei carabinieri poi.Per la pioggia battente i componenti del gruppo che spesso alla sera occupa le panchine gialle nello spazio antistante il bar peri portati (probabilmente) da casa poco dopo le 22.30 hanno occupato la tettoia a fianco del plateatico del bar, per ascoltare musica a tutto volume, ballare, fare chiasso intanto da fare scappare i clienti del locale Tazza d’Oro seduti all’esterno. Per evitare possibili risse i titolari del localehanno invitato i componenti la gang ad abbassare la musica e assumere un comportamento coretto nei confronti dei clienti del locale, per ricevere offese a sberleffi, in particolare la donna. Inevitabile l’intervento prima della polizia locale e dei carabinier che sono riusciti ad abbassare la tensione. La piazza Falcone Borsellino da un anno è monitorata dalle forze dell’ordine per evitare eccessi della gang che quasi quotidianamente abbandona rifiuti e bottiglie vuote.