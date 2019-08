La stazione diventa un ufficio turistico. ma il cantiere infinito fa infuriare la città

di Roberto Cervellin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Da stazione dei bus a. Uno degli edifici simbolo dicambia volto.Ma le polemiche non mancano, anzi. Dito puntato contro idei lavori di recupero della struttura, che sorge propriodella città. Scattati in febbraio, si sarebbero dovuti concludere. Ma transenne, macchinari e cartelli sono ancora lì. Il cantiere, insomma, non solo è aperto ma sembra infinito.Risultato:alla ditta appaltatrice -del contratto, che ammonta a quasi- e una nuova data di ultimazione: il. Sarà la volta buona? «Finora l'azienda responsabile dei lavoriha ricevuto alcun pagamento - ricorda il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici- In questi mesi è stato fatto tutto il possibile per sollecitare la ripresa del cantiere, dopo leper le quali è prevista una penale».Insomma, a Marostica contano sul rispetto del nuovo cronoprogramma. Anche perché a scalpitare è, dal momento che nell'ex stazione troveranno posto una