L’Itis De Pretto Schio vince l’edizione 2018 del Premio Meccatronica

VICENZA - l’Itis De Pretto di Schio ha conquistato l’edizione n. 33 del, concorso riservato agli studenti degli istituti tecnici e professionali della provincia organizzato daVicenza con il contributo delladi Vicenza e condi Montecchio Precalcino nel ruolo di azienda proponente il tema di questa edizione. Un dispositivo per la produzione di acqua distillata per uso in ambito ambulatoriale è stato il progetto 2018 attorno al quale si sono sfidati i partecipanti. Il gruppo di studenti del De Pretto hanno prevalso su quelli dell’e dell’(terzi ex aequo) e dell’, quarto. Gli imprenditori hanno manifestato un forte apprezzamento per i progetti presentati che dovevano preservare la semplicità del prodotto originale, costringendo i gruppi a misurarsi con vincoli tecnici ed economici stringenti. Della decina di istituti presenti alla presentazione dello scorso ottobre, sette hanno raccolto la sfida e quattro sono arrivati al traguardo. «La proposta che abbiamo presentato con Euronda – spiega, presidente provinciale di Confimi Industria Meccanica – ha impegnato davvero molto i ragazzi, ma sono certo che questa sfida ha permesso loro di maturare un bagaglio di esperienze che porteranno con sé nel futuro. Sonoper aver accolto con entusiasmo la nostra proposta e ringrazio particolarmente il dottor Basso che da subito ha creduto al progetto». Il concorso ha riscosso il plauso di, presidente di Apindustria Confimi Vicenza: «La lunga storia del Premio Meccatronica è la testimonianza di un dialogo trentennale tra imprese manifatturiere e scuole del territorio. Il nostro compito di imprenditori è anche quello di far emergere i talenti dei nostri giovani, che sono il futuro delle nostre aziende e del nostro territorio».