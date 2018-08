L'assessorato alla sicurezza abbandona la zona del degrado: «Resta insicura»

di Roberto Cervellin

VICENZA -abbandona. «Doveva migliorare la sicurezza della zona, ma è evidente che».L'area a ridosso delladi Vicenza - da anni nell'occhio del ciclone per problemi di- perde uno dei “pezzi” che, nelle intenzioni della passata giunta di centrosinistra di, avrebbe potuto contribuire a risollevarne le sorti. I locali di viale Milano 36, che da giugno 2014 accoglievano l'assessorato alla sicurezza e la protezione civile - 3 stanze e 2 posti auto coperti - traslocheranno in altra sede.Lo ha deciso il nuovo esecutivo di centrodestra guidato dae in particolare l'assessore alle attività sportive con delega alla protezione civile. Il motivo? Lo scarso risultato ottenuto in termini di sicurezza e i costi. «Gli spazi sono stati mantenuti con un affitto mensile di- osserva Celebron - Una spesa. Le 3 persone della protezione civile ancora in servizio saranno trasferite in uno degli edifici di proprietà comunale». Sulla stessa linea, assessore alla trasparenza con delega al patrimonio: «I problemi della zona non si possono risolvere con un ufficio.».