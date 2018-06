L’Alto Vicentino il 14 giugno sale in bicicletta con la settima tappa del Giro d’Italia Under 23

di Vittorino Bernardi

SCHIO - Gli appassionati divicentini e non sono pronti a viverela settima tappa del 41.sulle strade della provincia con la, organizzata dalla società Ciclismo Val Leogra Schio. La corsa attraverserà le tre vallate del Leogra, dell’Agno e dell’Astico con partenza dal centro di Schio alle 11,45 e arrivo nel Comune trentino di Vallarsa attorno alle 15.40. È imponente la macchina organizzativa messa in campo: sono 296 i ciclisti iscritti per 30 società e circa 300 sono i volontari presenti sul percorso, con oltre 100 vigili impegnati nelle operazioni di viabilità straordinaria. L’appuntamento con la “Schio-Pian delle Fugazze” è fissato per la partenza alle 11.45 da via Santissima Trinità, con la possibilità per gli sportivi di incontrare i campioni della carovana al mattino nella centrale piazza dello Statuto. La tappa rosa percorrerà le strade di, con due “Gran premi della montagna”: passi Xon e Zovo. La tappa inizierà da piazza dello Statuto con incolonnamento verso piazza Alessandro Rossi e partenza ufficiale da via Santissima Trinità. I ciclisti proseguiranno in direzione di Santorso, Piovene, Meda, Velo d’Astico, Arsiero, Cogollo, ponte dei Granatieri, Caltrano, Camisino, Calvene, Zugliano, Sarcedo, Thiene, Lampertico, Molina, Malo e San Vito di Leguzzano con rientro a Schio in via Pista dei Veneti, via Europa Unita, Porta Venezia via Baccarini, via Maraschin, Torrebelvicino, Valli del Pasubio, Staro, Passo Xon, Recoaro, Valdagno, Novale, Passo Zovo (Gran premio della montagna), Monte Magre, Magrè, Ca’ Trenta, contrada Guizza, San Vito di Leguzzano, via Pista dei Veneti a Schio, via Vicenza, Porta Venezia, via Baccarini, via Maraschin, Torrebelvicino e Valli del Pasubio per lodi Pian delle Fugazze (Comune Vallarsa), previsto tra le 15.27 (media 37 km/h) e le 15.54 (media 33). La tappa prevede unper domani sera, mercoledì. Con il patrocinio del Comune di Schio le società Ciclismo Val Leogra e Scuola Ciclismo Piovene hanno organizzato per le 18.30 un ritrovo tra i sodalizi giovanili di ciclismo Vicentini che sfileranno per le vie del centro assieme al CT della nazionale di ciclismo. A seguire i giovani ciclisti svolgeranno un allenamento dimostrativo in piazza dello Statuto.