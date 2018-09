"Spariamo, attenti" assolto il sindaco Formaggio: non istigò a delinquere

VICENZA - Il sindaco 'sceriffo' di(Vicenza),, è stato assolto dopo che era finito in Tribunale con l'accusa di istigazione a delinquere per aver affisso un cartello sulla legittima difesa. Il cartello, esposto nel novembre di due anni fa, diceva: «Ad Albettone non esitiamo a sparare, tirate dritto» , ed era rivolto ai ladri. Un giudice aveva imposto l'imputazione coatta di istigazione a delinquere, oggi l'avvocato Lino Roetta ha sostenuto che in realtà si era trattato - semmai - di istigazione alla legittima difesa. E il giudice Roberto Venditti ha deciso di assolvere perché il fatto non sussiste«Questa volta è andata bene - ha detto Formaggio - ringrazio i miei legali che hanno raggiunto questa assoluzione». Per poi aggiungere che non metterà un nuovo cartello perché «non voglio oberare di lavoro carabinieri e Procura, ma il messaggio di allora è ancora valido. Ad Albettone i cittadini vogliono potersi difendere nelle loro case».