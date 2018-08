Foto "proibite" in Libano: 24enne veneto prigioniero da sei mesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRISSINO - Nella comunità trissinese c’è ansia per le sorti del compaesano di 24 anni, italiano, chein una caserma in Libano, in stato di. Era arrivato due giorni prima nel Paese mediorientale che è in stato di guerra. Come riporta il Giornale di Vicenza i familiari sono sempre più preoccupati, la mammaha sentito Karim per l’ultima volta il 14 giugno e le autorità libanesi non hanno ancora comunicato il motivo della detenzione del giovane che il 25 luglio ha ricevuto in caserma la visita delin Libano.La vicenda appare misteriosa: Karim Bachri, che è assistito da un avvocato, potrebbe essere stato arrestato per avere, ma c’è il sospetto che il 24enne, al suo secondo viaggio in Libano in pochi mesi, sia entrato in contatto con qualche organizzazione internazionale con finalità terroristiche. La famiglia di Karim Bachi è in stretto contatto con la questura di Vicenza per l'evolversi della vicenda.