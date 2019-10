© RIPRODUZIONE RISERVATA

MALO (VICENZA) - Avvocatessa di 36 anni uccisa a Santo Domingo dall'ex marito, scarcerato dopo una condanna per tentato omicidio della stessa donna. L'uomo, dopo il delitto della ex, dalla quale aveva avuto tre figlie, si è tolto la vita. Era il 30 agosto scorso. In questo terribile caso è coinvolto anche un: è lui infatto l'ultimo proprietario della pistola usata per uccidere la donna.Pendin vive a Santo Domingo da qualche tempo, è stato arrestato per concorso in omicidio e scarcerato su cauzione, ha dichiarato di aver consegnato l'arma a un poliziotto per il rinnovo del porto d'armi.