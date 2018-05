"Affare fatica" ragazzi: iscrizioni al via, ci sarà ricompensa con buoni spesa

di Maria Elena Mancuso

BASSANO - Al via l’edizione 2018 dell'ormai celebre progetto "”.Con l'attivazione del sito www.cistoaffarefatica.it e l'online, che andranno avanti per tutta la durata dell’iniziativa, entra nel vivo il progetto estivo di cittadinanza attiva per ii, organizzato dalla cooperativa Adelante e promosso dagli assessorati alle politiche giovanili dei comuni diGiunto alla terza fortunatissima edizione, l’affare fatica è cresciuto, tanto da rientrare oggi nella progettazione deidei 28 comuni del distretto 1 dell'Ulss 7.Finanziato dalla Regione del Veneto e da Fondazione Cariverona, con il sostegno di Farmacasa e Costenaro Assicurazioni,, dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 12,30 del mattino. Ad accompagnare i ragazzi nella pulizia delle strade, nella tinteggiatura delle staccionate e nelle tante altre attività di manutenzione in calendario, ci saranno i, ragazzi tra i venti e i trent’anni, appositamente selezionati e formati per guidare i “faticatori” più giovani divisi in squadre di dieci elementi. Per tutti,, del valore di 50 o 100 euro, da spendere in abbigliamento, generi alimentari e libri, ma anche in musica, sport e attività per il tempo libero.E da quest’anno ci saranno anche gli “”, volontari adulti che supporteranno tecnicamente le squadre di lavoro.