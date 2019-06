La 16enne vicentina Irene è miss Blumare, seconda la trevigiana Marianna poi la veneziana Rachele

di Vittorino Bernardi

SCHIO -La location "Podere la Torre" ha ospitato la 2. selezione della regione Veneto del concorso Miss Blumare. Le concorrenti si sono sfidate in. Sfilate intervallate da uscite fashion di alcuni negozi locali.La giuria tecnica ha fatto prevalere, 16 anni, studentessa di Vicenza con l’hobby per la danza. Seconda, 19 anni di Treviso; terza, 15 anni di Venezia; quarta, 20 anni del Lido di Venezia e quinta, 15 anni di Mogliano Veneto.A condurre la serata è stato l’eclettico Giampi Michelusi con intermezzi musicali di Lyberty e Vincent che hanno deliziato il pubblico con l’interpretazione di varie cover. L’organizzazione è stata curata da, agenzia di comunicazione di Thiene, titolare del concorso nazionale Miss Blumare, la cui finale nazionale si svolgerà dal 10 al 17 novembre sulla nave MSC Magnifica.La prossima tappa di Miss Blumare Veneto si svolgerà martedì 2 luglio ancora a Schio, in piazza Falcone e Borsellino.