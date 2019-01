© RIPRODUZIONE RISERVATA

CREAZZO - Nuovo caso didi carbonio confiniti nella tarda serata di ieri 7 gennaio al pronto soccorso del San Bortolo di Vicenza. A dare l’allarme al 118 è stato ilche al rientro alle 23 nell’appartamento di via Bassano ha notato i componenti la famiglia ine un’anziana signora svenuta. I sanitari del Suem giunti sul posto hanno individuato la cause del malessere generale in un’e predisposto il trasporto di sette persone, la più giovane, al pronto soccorso per le cure del caso: sono tutti fuori pericolo. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno rilevato la presenza di monossido di carbonio, per un probabile, e provveduto a risanare l’ambiente.Il monossido di carbonio è unparticolarmente insidioso perché inodore e insapore. Si produce da reazioni di combustione in difetto di aria (quando l'ossigeno presente nell'aria non è sufficiente a convertire tutto il carbonio in anidride carbonica). Inoltre si sprigiona pure durante le combustioni in ambienti chiusi e dalle vecchie stufe a gas liquido, responsabili dell'alta frequenza di intossicazioni.