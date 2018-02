Crac BpVi, «Intesa, Bce, Bankitalia e Consob non responsabili»: protesta del Codacons

«Una decisione incomprensibile che non va nella direzione di tutelare i risparmiatori truffati»: così il Codacons commenta la scelta del gup di Vicenza. «Si tratta di una decisione che contraddice nettamente la recente pronuncia del Gup di Roma, che sul caso di Veneto Banca ha invece accolto la richiesta. Decisioni diverse per due procedimenti del tutto identici e nel mezzo gli interessi di migliaia di piccoli risparmiatori che rischiano ora di subire un trattamento diverso a seconda che siano stati gabbati da Banca Popolare di Vicenza o da Veneto Banca».



L'unica strada percorribile, per il comitato, è quella di chiamare le nuove banche che hanno rilevato gli istituti in crisi «ad assumersi la responsabilità totale delle gestioni bancarie, rispondendo anche di truffe e raggiri a danno degli investitori commessi nel passato, perché al momento il rischio è quello di creare risparmiatori di serie A e di serie B, con trattamenti diversi nei procedimenti penali in corso e differenti possibilità di ottenere il rimborso dei soldi persi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Decisione su BpVi ed è subito polemica. Il gup di Vicenza Roberto Venditti ha escluso chepossano essere responsabili civili nel procedimento a carico degli ex vertici di, respingendo le richieste delle. «Il responsabile civile per i fatti contestati agli imputati - scrive - deve essere individuato nell’istituto di credito al servizio del quale agivano in qualità di amministratori e dipendenti». La decisione i discosta da quella del collega e omologo di Roma che, nel procedimento "gemello" a carico degli ex vertici diha accolto la richiesta di valutare la responsabilità civile di Intesa, che ha rilevato le parti !sane" delle due popolari venete.