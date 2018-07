Messaggini hard alle proprie allieve, Insegnante assolto: «Si è fermato lì»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Ieri in tribunale Michele Ceccon, residente in città, è stato assolto dall’accusa di. L'uomo di 41 anni nel giugno dello scorso anno era stato iscritto nel registro degli indagati per avere inviato da ottobre '16 a maggio '17 degliad alcune delle proprienel suo ruolo di insegnante di ginnastica del centro di formazione professionale Victory e per questo licenziato in tronco.Nel processo conil giudice Massimo Gerace ha accolto sia la linea della difesa (avv. Pietro Zuin) che quella del pubblico ministero Maria Elena Pinna che aveva chiesto il. Michele Ceccon, che ora lavora come istruttore in una palestra, è stato assolto perché ha dimostrato die a scuola ha mantenuto unnei confronti delle allieve minorenni. In tribunale nessuna famiglia si è costituita parte civile e così l’istituto Victory.