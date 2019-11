Al via la campagna antinfluenzale. Numero record di vaccini: 80 mila

di Roberto Cervellin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - “Proteggi chi ami”. All'è scattata la campagna contro l'influenza. I vaccini a disposizione sono: un record.Si tratta dirispetto all'anno scorso. «Non per una previsione pessimistica della stima dei contagiati, bensì per auspicarne unda parte dei cittadini», spiegano all'ospedale di Vicenza. E il direttore generaleavverte: «La vaccinazione rappresenta lpiù efficace contro l'influenza e le sue complicanze».Ad accompagnare la macchina informativa, brochure e locandine per illustrare ai vicentini l'utilità della vaccinazione. Sul campo,tra medici di famiglia, personale sanitario e case di riposo.L'operazione èper anziani, donne incinte, pazienti affetti da patologie croniche, personale scolastico, forze dell'ordine, donatori di sangue, allevatori, macellatori, veterinari. Per gli altri, il vaccino costa