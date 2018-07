Cade sul forcone e resta infilzata mentre lavora nell'orto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECCHIO MAGGIORE - Grave infortunio domestico ieri in via Verga per una, appassionata di giardinaggio. Nonostante l’età avanzata Luisa Zanin alle 10 di ieri è scesa nell’orto di casa e ha iniziato aper trapiantare dell’insalata. A un certo punto ha perso l’equilibrio ed èsi è. Dolorante a terra l’anziana ha gridato aiuto e attirato l’attenzione dei vicini che hanno chiamato i soccorsi. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hannodella forca, senza rimuoverla per evitare una possibile, e consegnato l’infortunata ai sanitari del Suem. Luisa Zanin è stata ricoverata al San Bortolo di Vicenza dove i sanitari hanno. Il quadro clinico non è grave per l’anziana che a breve dovrebbe essere dimessa.