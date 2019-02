In biblioteca con finto giubbino-bomba: scoppia il panico. 15enne nei guai

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARZIGNANO - “A carnevale ogni scherzo vale” recita un vecchio adagio, ma non è così per un 15enne residente in città, di origini albanesi, che è statodai carabinieri alla procura dei minori di Venezia: rischia una. Giovedì pomeriggio, come altri giorni, il ragazzo si è recato nella biblioteca civica “Giulio Tedeschi” di vicolo Marconi per seguire un gruppo di lavoro per adolescenti organizzato dalla direzione, in una saletta riservata. A un certo punto con l’idea diil 15enne da uno zaino ha estratto e indossato un giubbino, con attaccati alcuni fusibili, cavi elettrici e un telecomando. I sette giovani presenti si sono prima spaventati e poi hanno espresso critiche per uno scherzo di pessimo gusto. L’educatrice presente al tavolo di lavoro ha informato ilche ha chiamato il 112. Il 15enne, compreso di avere esagerato, è uscito da solo dalla biblioteca e poco distante hanella roggia che scorre in centro. I carabinieri della locale stazione hanno individuato il ragazzo in strada e accompagnato al comando, dove è stato raggiunto dai genitori. Inevitabile unae la segnalazione al tribunale dei minori. Il giubbino è stato recuperato dai vigili del fuoco.