Prese a calci e pugni il frate 90enne, scovato in Francia dove era scappato

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ISOLA VICENTINA – Oggi, venerdì 2 febbraio, i carabinieri della compagnia di Schio hannoin stato di libertà uno dei due uomini che sabato 25 novembre avevano aggredito coni, a scopo di rapina (un centinaio di euro il bottino), un anziano di 90 anni,in servizio pastorale presso il convento di Santa Maria del Cengio. Il frate, ricoverato a lungo all’ospedale San Bortolo di Vicenza era stato aggredito a pochi metri dall’ingresso del convento.È stato denunciato per concorso in rapina, regolare in Italia, di fatto senza fissa dimora e gravato da precedenti di polizia. Grazie a varie testimonianze delle persone che giornalmente si recano al convento per trovare ristoro, i militari delsono risaliti a una donna marocchina, legata sentimentalmente a H.B. che allarmato dell’aggressione compiuta ha prima trovato rifugio da connazionali a Padova per trasferirsi poi in Francia con l’appoggio di alcuni conoscenti. Sono in atto gli accertamenti da parte dei carabinieri per riportare in Italia il magrebino.