Centro storico imbrattato, beccato il writer: «Adesso pulisco tutto»

di Vittorino Bernardi

BASSANO DEL GRAPPA - Per teppisti e writer d’assalto c’è la resa dei conti in città con la giustizia. Con una scrupolosa attività d’indagine i carabinieri della locale compagnia hanno identificato e denunciato ilche il 25 ottobre ha sfregiato con un pennarello indelebile il centro storico cittadino con scritte e sigle varie. Il soggetto hapiazza Libertà, via XX settembre, vicolo XX settembre, via San Bassiano e l’interno del locale Deep di piazza Libertà.Con la visione dei filmati delle video sorveglianza abbinata all’attività investigativa posta in essere dai carabinieri di Quartiere i militari del capitano Adriano Fabio Castellari sono risalti all’autore del raid vandalico nelperuviano V.A.C.A. residente a Bassano. Nella perquisizione domiciliare delegata dall’autorità giudiziaria i carabinieri hanno rinvenuto un pennarello indelebile nero della stessa specie utilizzata per l’imbrattamento e alcunidella sigla distintiva del writer comparsa sui muri del centro cittadino.di edifici il giovane peruviano ha manifestato pentimento e la volontà dial danni causati: si è posto a disposizione del Comune per i necessari lavori di pulizia e ripristino.