Piromani alla scuola media Ferrarin, scoperti i vandali: sono un 21enne e 4 minorenni

di Vittorino Bernardi

THIENE - Con una rapida indagine la polizia locale Nordest Vicentino haun 21enne e quattro minorenni (dai 14 ai 17 anni): sono iche poco prima delle 22.30 di sabato scorso hanno forzato una finestra del piano terra delladi via San Gaetano e si sono diretti in un’aula utilizzata come deposito di materiali in disuso: libri e vari documenti cartacei. Lì hanno. Poco dopo il bagliore delle fiamme notato da un passante ha fatto scattare l’allarme al 115.È intervenuto il gruppo volontario vigili del fuoco Thiene che assieme ai permanenti di Schio ha circoscritto il rogo all’aula. Lunedì 29 la dirigenza dell’istituto ha incontrato tutti gli studenti della scuola persulla necessità di. Nelle ore successive degli studenti, accompagnati dai genitori, si sono presentati negli uffici della polizia locale per forniread avviare i primi accertamenti. In base ai quali la procura presso il tribunale dei Minori di Venezia ha emesso decreti dia carico di alcuni minorenni.Nel corso delle perquisizioni gli agenti del comandante Giovanni Scarpellini hanno rinvenuto e sequestrato gli smartphone in uso agli indagati. È stato pure sequestrato lo smartphone del 21enne. Dai quali sono emersi video, messaggi, chat e storico della geo-localizzazione degli apparati al momento dei. Il 21enne e i quattro minorenni sono statiper «danneggiamento seguito da incendio», «interruzione di pubblico servizio» perchè i danni del rogo non hanno consentito lunedì 29 gennaio il regolare svolgimento dell'attività della scuola e per «invasioni e danneggiamenti riscontrati nell'arco del mese precedente».