Indennizzo in arrivo per i 300 agricoltori danneggiati dal “mal dell’esca”

di Vittorino Bernardi

VICENZA - Sarà un Natale 2018 felice per, in buona parte vicentini che saranno indennizzati perperchè colpiti dal, malattia della vite che può avere due tipi di decorso: un disseccamento lento e progressivo che può durare anche diversi anni, oppure una forma apoplettica che porta a una rapidissima e improvvisa morte della pianta. I prossimi indennizzi sono resi possibili grazie ai fondi mutualistici creati daloperativo nelle province di Treviso, Vicenza e Belluno che, nato da pochi mesi, raggruppa oltre 20 mila imprese. Questo il commento dipresidente del Consorzio TVB. «L’obiettivo per cui è stato creato il fondo non è solo per sostenere gli agricoltori berici danneggiati, ma anche per promuovere una gestione sostenibile del vigneto, evitando trattamenti chimici inutili e sostituire le piante colpite o danneggiate con piante sane. Abbiamo compiuto un ulteriore passo verso l’agricoltura sostenibile».