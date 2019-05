Incinta, investita da un'auto che fugge: «Aiutatemi a rintracciare il pirata»

di Vittorino Bernardi

MUSSOLENTE - Una richiesta d’aiuto per rintracciare unche nella notte tra sabato e ieri 26 maggio è fuggito dopo un incidente stradale lungo via Pavane è stato lanciato sulla. Un sinistro denunciato ai carabinieri. Una signora si è sfogata così. «Mia figlia incinta ha fatto une l'altra auto si è dileguata. Fortunatamente se l'è cavata con poco, ma avrebbe potuto rimanere ferita».Giorgia Bedin, spiega così il sinistro. «Nella strada che va da Casoni a Mussolente, all'altezza dell'incrocio dove c'è la Filk, alle 1.20 circa del 26 maggio. Io e una testimone che ha visto la scena, siamo concordi sul fatto che fosseIn seguito alla botta deve avere sicuramente riportato qualche danno sul muso, perché la mia macchina è distrutta. Quindi vi chiedo, per favore, se qualcuno vedesse una macchina che corrisponde a questa caratteristiche di fare una foto o almeno tirare giù il numero di targa e di contattarmi. Grazie mille».Da norma di legge l’investitore è invitato a presentarsi a un comando di polizia/carabinieri per non peggiorare la sua posizione, gravata dall’ipotesi dei reati di omissione di soccorso e fuga, contemplati dall’articolo 189 del Codice della strada che impone l’obbligo di fermarsi dopo un incidente e quello di prestare assistenza alla persona ferita. Pesanti nel contesto sono le conseguenze per il responsabile: reclusione da 6 mesi a 3 anni con ritiro della patente da 1 a 3 anni per chi non si ferma in caso di incidente con danno alle persone; reclusione da 1 a 3 anni e la sospensione della patente da 1 anno e 6 mesi a 5 anni per chi non rispetta l’obbligo di assistere una persona ferita.