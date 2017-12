Incidenti sulle strade: un'auto nel fosso e una contro un platano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA/NANTO - È stata unaquella tra ieri e oggi per i vigili del fuoco e i sanitari del Suem, intervenuti per un(a Nanto e Vicenza) per autonome uscite di strada dovute a un mix tra velocità eccessiva, imprudenza e forse abuso di alcol. Poco prima delle 4 un automobilista a Nanto ha allertato il 118 e il 115 la presenza di un’auto cappottata all’interno di un canale. Nessuna tragedia come temuto: i vigili del fuoco aperta l’auto l’hanno trovata vuota,dal conducente che nelle prossime ore sarà rintracciato dai carabinieri e sicuramente dovrà spiegare il motivo dell’abbandono: se era o meno in preda ai fumi di alcol o droga. Il secondo sinistro si è verificato a Vicenza verso le 6. In, in direzione Altavilla, vigili del fuoco e sanitari del Suem sono intervenuti per soccorrere due giovani che per un’uscita di strada si sono: entrambi miracolati perché hanno riportato delle contusioni senza necessità di ricovero.