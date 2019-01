Operaio di 37 anni muore folgorato nel cantiere della Pedemontana

di Gigi Bignotti

I particolari sul Gazzettino del 25 gennaio

Due gravi incidenti sul lavoro nella mattinata in Veneto. Tragico quello neldove un operaio di 37 anni,o, dipendente di una ditta che opera nel cantiere della Superstrada Pedemontana Veneta in territorio di Mason, è morto folgorato questa mattina mentre stava lavorando con un trapano. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e loper raccogliere gli elementi necessari a ricostruire la dinamica esatta del fatto.Invece è rimasto ferito grave l'operatore ecologico di Cavallino-Treporti, portato d'urgenza all'ospedale Ca' Foncello di Treviso con un polmone danneggiato. L'incidente poco prima delle 8 alla sede della Verde Ambiente in via Sette Casoni 14 a Pasquali. L'operatore, A. A., ha riportato lo schiacciamento del torace rimanendo accidentalmente incastrato tra la gru che stava manovrando e uno dei cassoni contenenti materiali inerti.