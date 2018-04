Perde il controllo della Golf e finisce nel fosso, salvo per miracolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Perde il controllo dell'auto e finisce in fosso. Attimi di paura per un papà e un figlio. Oggi, alle 15, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la provinciale San Feliciano ad Alonte per la fuoriuscita autonoma di un’auto finita in un fossato dopo la perdita di controllo da parte dell’autista. Nell'incidente è rimasto ferito il passeggero. I vigili del fuoco accorsi da Lonigo hanno messo in sicurezza la Volkswagen Golf, mentre i due occupanti, padre e figlio, erano usciti autonomamente dall’auto. Il personale del Suem ha prestato le prime cure ai due occupanti per poi trasferirli in ospedale. Sul posto la polizia locale per i rilievi.