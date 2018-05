Incidente tra auto, riparte e trascina l'altro conducente per un chilometro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALDAGNO - Dovrebbe avere le ore contate ilche ieri è stato protagonista di un’: nel tentativo di allontanarsi dal luogo di un incidente stradale,della propria auto.Da quanto ricostruito dalla polizia locale Valle Agnopoco prima delle 8, all'altezza del Ponte delle Vasche, si è verificato un. Uno dei due conducenti èper valutare dinamica e danni del sinistro, ma l'altro anziché scendere e fare altrettantoNel tentativo di fermare l’auto il primo si è aggrappato al cofano ed, sotto gli occhi di decine di automobilisti e pedoni, fino al semaforo all’incrocio tra la Provinciale 246 e via San Cristoforo, quando è riuscito a scendere, praticamente illeso. Gli agenti delavrebbero già identificato il pirata, che come in altri casi è invitato a presentarsi spontaneamente al comando per non aggravare la sua posizione.