Incidente stradale tra tre auto con tre feriti

SCHIO - Incidente stradale tra, con altrettanti, alle 17.30 di ieri 6 settembre in zona industriale. Dai rilievi effettuati dallail conducente di unain arrivo da via Lago di Alleghe giunto all'incrocio con via Lago di Albano non ha rispettato l’obbligo di dare lae così si è scontrato contro unache stava circolando in direzione via Lago di Trasimeno. Per l’urto la Fiat Panda ha urtato unache stava svoltando a destra, su via Lago di Alleghe. A seguito del sinistro tutti e tre i conducenti sono ricorsi alledel pronto soccorso del vicino ospedale Alto Vicentino di Santorso.