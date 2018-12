di Vittorino Bernardi

SCHIO - Violento frontale tra due auto in zona industriale alle 12.30 di oggi 27 dicembre, contrasportati nel vicino ospedale di Santorso. Dai rilievi effettuati dalla polizia locale Alto Vicentino intervenuta con due pattuglie, il conducente unaproveniente da via Vicenza nel percorrere via dell'Artigianato in direzione Thiene giunto in corrispondenza della curva verso destra posta nelle immediate vicinanze dello svincolo che conduce a Santorso hae invaso l’opposta corsia di marcia. Per tale manovra la Maserati ha impattato contro la fiancata sinistra di unain transito nella propria corsia di marcia in direzione di Schio centro. Per il violento urto la conducente della Fiesta è statadel fuoco e consegnata al personale medico del 118 grazie. Pure il conducente della Maserati e il passeggero della Fiesta sono stati trasportati in ospedale e sottoposti aglidel caso.